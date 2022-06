KARISTUS TEADA | USA menulaulja R. Kelly läheb 30 aastaks vangi

Kelly`t süüdistati paljudes seksuaalkuritegudes, sealhulgas prostitutsiooni vahendamises, lapseealise ekspluateerimises, inimröövis ja muudes kuritegudes, vahendab New York Times.

R. Kelly advokaat Jennifer Bonjean oli otsusest murtud. “Ta on inimene. Ta tunneb teiste inimeste valu. Aga see ei tähenda seda, et ta aktsepteeriks kõike seda selliselt, nagu valitsus ja teised seda temalt ootaks,“ ütles Bonjean.