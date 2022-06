AUS KLÕPS | Kas see on Irina Shayk? Supermodell näitab, milline ta ilma meigita välja näeb

Irina jagas Instagramis ilustamata fotot, kus tal pole grammigi meiki peal. Ta näeb värskel pildil oma praegusest vanusest kakskümmend aastat noorem välja. Mitmed supermodelli jälgijad on teda kommentaariumis kiitnud. „Sa oled nagu ingel,“ kirjutas üks. Teine lisas, et Irina on lausa kuninganna!