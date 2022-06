Buckinghami paleel on rahaga kitsas käes: 14 miljonit naela on puudu ja kasutama peab sääste

Eelmisel aastal kulutas palee 102,4 miljonit naela, mis oli 17 protsenti rohkem kui aasta varem. Suur osa sellest rahast kulus Buckinghami palee pooleliolevate ehitustööde peale, mis kestavad lausa 10 aastat. Ainuüksi renoveerimiskulud suurenesid 41 protsenti ja tõusid 54,6 miljoni naelani. Kuninganna saab ka riigitoetust, mis on maksumaksjate raha, mille valitsus on eraldanud kuninganna ametlike kohustuste ja elukohakulude katmiseks. See summa jäi 86 miljoni naela juurde.

Küll õnnestus paleel juurde saada pea 10 miljonit naela külastajate ja teiste rahakogumisviiside kaudu, kuid siiski on puudu 14 miljonit naela. See summa kaeti kuninglikest säästudest. Sir Michael Stevens sõnas, et reservide kasutamine polnud üllatus ning palee on säästnud raha juba mõnda aega, et valmistuda ette kulude kasvamiseks. Samas tunnistas ta, et palee, nagu ka kõik suuremad institutsioonid, kannatab endiselt pandeemia tõttu.