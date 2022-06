Milline lamamistool peaks su aeda jõudma?

Aga lamamistool on ju kole?

Vanad kergest plastist lamamistoolid ja aiatoolid võisid küll nime poolest sobida, ent nende disain oli kehv. Seda nii välimuse kui vastupidavuse osas. Kui ainus asi, mis sind lamamistooli soetamisel tagasi on hoidnud, ongi halb mälestus nendest toolidest, siis võid julgelt uudistada, mida pakutakse Kaup24 ja Hansapost e-poodides. Moderne lamamistool on hoopis teine tera!

Isegi kaasaegsed plastmassist lamamistoolid on parema välimusega. Lisaks kasutatakse väga palju puitu ja metalli. Eriti viimane materjal on aga raskemat sorti ja selle liigutamine võib olla keerulisem. Probleem on aga lahendatud, kui lamamistool tuleb ratastega, sest selliselt saad ilma erilise probleemita päikest jälitada.

Ükski nendest materjalidest ei ole omaette kasutades kõige mugavam. Mugavus saavutatakse pehmenduste ja polsterdustega. Kindlasti võiks valitud polsterdus olla kergesti eemaldatav, et seda saaks puhastada, kuivatada ja vajadusel hoiustada. Õnneks, kuna lamamistool on mõeldud õues kasutamiseks, on ka pehmendused reeglina valmistatud ilmastikukindlatest materjalidest ja mõeldudki välioludes kasutamiseks.

Milline on parim lahendus?

Vastus sõltub muidugi sellest, kellelt küsida. Üldise arvamuse järgi on parim valik aga lamamistool, mis on vastupidav nii kasutusele kui ilmale ning kokkupandav, et oleks lihtne see hooaja lõppedes hoiule tõsta. Vajadusel tuleb teha suurem investeering, ent see tasub ära, kui oled loonud endale koha, kus on mõnus olla.