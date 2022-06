29-aastane transsooline naine võitis New Yorgis toimunud rulavõistlusel 13-aastast tüdrukut, tekitades taaskord debati selle üle, kas meestest-naistest transseksuaalidest sportlastel on ebaõiglane konkurentsieelis bioloogiliste meeste-naiste ees.

Ricci Tres võitis laupäeval New Yorgis Lower East Side Colemani rulapargis The Boardri rulavõistlusel esikoha, alistades seal 13- ja 10-aastased konkurendid. Taylor Silverman, kes oli üks võistlusel osalejatest sõnas, kuidas see on ebaõiglane, et noored tüdrukud peavad võistlema kellegagi, kes arenes mehena. Tres üritas olümpiale kvalifitseerumiseks osaleda USA naiste tänava rula meistrivõistlustel, kuid ta lükati liigse testosterooni taseme tõttu tagasi.