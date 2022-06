KUUM VIDEO | „Katy Perry, sa oled õnnelik naine!“ Orlando Bloom näitas treenitud pruuni keha

Postituse pealkirjas paljastas 45-aastane näitleja aga nii mõndagi. Bloom tunnistas, et 19-aastaselt sai ta seljavigastuse ning arstid ütlesid, et ta ei hakka enam kunagi iseseisvalt kõndima. Saatus oli mehe vastu helde ning ta on nüüd enda elu parimas vormis.

Mitmed fännid ei saanud pildi kommentaariumis mainimata jätta, et kui väga Bloomi abikaasal temaga vedanud on. „Katy Perry, sa oled õnnelik naine,“ kirjutas üks.

Orlando Bloomil on varasemast abielust Miranda Kerriga juba 9. aastane poeg Flynn. Katy ja Orlando hakkasid käima 2016. aastal. 2017. aasta veebruaris kinnitas paar, et nad on lahku läinud. Nad taastasid oma suhte täpselt aasta pärast. Perry ja Bloom kihlusid 14. veebruaril. Katy Perry jaoks on tegu esimese lapsega.