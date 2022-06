Robert Sylvester Kelly on USA laulja, laulukirjutaja ja plaadiprodutsent. Eile mõisteti ta süüdi seksuaalkuritegudes ning tõenäoliselt viibib R. Kelly oma elupäevade lõpuni vanglas.

1990. aastal sõlmis R. Kelly lepingu oma esimese suurema plaadifirmaga, olles ise samal ajal 20. eluaastates. The New York Times vahendab tema hilisemat hagi, kus selgub, et umbes samal ajal tekkisid tal seksuaalsed sidemed 15-aastase tüdrukuga. Kelly, kes oli tollal 27-aastane, abiellus Chicagos salajasel tseremoonial 15-aastase laulja Aaliyahiga.