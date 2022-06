Hollywoodi täht Cameron Diaz avaldab viimaks, miks otsustas näitlemisest loobuda

Cameron Diaz teatas aastaid tagasi, et paneb ameti maha, kuid ei hakanud otsuse tagamaid avalikult lahkama. Naise suur läbimurre tuli 1994. aastal, kui ta tegi kaasa Jim Carrey linateoses „Mask“. Ühtlasi on ta hästi tuntud läbi filmide „Mu parima sõbra pulm“, „Charlie inglid“ ja „Puhkus“.

Näitlejannat võis viimati kinoekraanidel näha 2014. aastal, kirjutab Independent. 2018. aastal tunnistas ta, et on otsustanud näitlemisega lõpparve teha. Paar aastat hiljem andis Diaz intervjuu, kus kinnitas, et otsus oli tema jaoks ainuõige. „Minu hinges on rahu, kuna viimaks keskendun päriselt iseendale,“ ütles naine toona. „Kõrge eelarvega filmides kaasa tegemine muutus aja möödudes nii pingeliseks, et mul oli raske seda kõike hoomata.“