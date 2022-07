Palava päikese all! Eesti teletähed jagavad nippe kuumalainega kohanemiseks: oluline on pidada siestat

Rahva lemmik Kristjan Jõekalda (50) ütleb ilma igasuguse kõhkluseta, et temale sobib soojus ja kuumus sedavõrd, et ta ei oska suve kohta üldse midagi halba öelda. „Soojus teeb loiuks ja laisaks ja kuna olen loomult laisk, siis mulle väga meeldib, kui ka ümbritsev elu on loid. Nii tundub, et kogu elu ongi aeglane ja rahulik. Vanal ajal räägiti ikka, et suvel on Saaremaal tore – rahvas rõõmus ja heatahtlik –, aga kui külmaks läheb, muutuvad inimesed kurjaks. Selle skaala järgi olen iga kell valmis elama pigem ainult soojas, et olla rahulik ja rõõmus, kui et elada külmas ja olla kuri.