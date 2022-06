Kendall Jenneri endine kutt üritab naise südant tagasi võita: ta plaanib abieluettepaneku teha

Booker tahab oma 2-aastast suhet Kendalliga paranda ja ta sõbrad kahtlustavad, et korvpallur võib modellile abieluettepaneku teha. See oleks tema jaoks suur samm, arvestades seda, et Kendall lõpetas nende suhte, kuna nad jäid oma suhtega erinevatele arvamustele, vahendab Hollywood Life.

„Devin täitis ta maja lilledega ja viis ta Malibusse õhtustama. Ta võlub teda täpselt nii, nagu alguses. Tundub, et lahkuminek Kendallist pani teda tõsiselt mõtlema. Kendall ei jätnud teda maha, et temaga mänge mängida või temaga jamada, kuid see tõmbas Devini tähelepanu olukorrale,“ teadis asjaga kursisolev allikas rääkida. Ta lisas, et paljud inimesed Kendalli tutvusringkonnas ennustavad, et Devin laskub ühele põlvele, sest mees ei taha Jennerit kaotada.

Hoolimata sellest, kas Devin teeb Kendallile abieluettepaneku, usub paari sõpruskond, et noored lepivad peagi ära. „Kõik nende sõbrad räägivad neile, kuidas nad ootavad, et nad taas paar oleksid,“ sõnas teine allikas. „Nad ei usu, et Kendalli ja Deviniga ongi päriselt kõik,“ lisas ta.

Mäletatavasti läksid noored mõned nädalad tagasi lahku, kuna Jenneri hinnangul ei suhtunud mees suhtesse sama tõsiselt nagu tema. „Kendalli arvates oli suur asi võtta Devin kaasa oma õe Kourtney Kardashiani pulma ja ta arvas, et see on väga romantiline. Aga nii ei läinud ja Devin tundus asjast väga romantiliselt kaugel olevat,“ sõnas allikas tollal.