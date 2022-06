Saara Pius uuest pulssikergitavast sarjast: saan sõita ja hullata paljude erinevate masinatega alates tsiklitest kuni hävituslennukiteni välja!

Töine suvi ja täispööretel võttepäevad

Nii nagu kolleegidel, pole ka Saaral suvel aega rannas peesitada, sest suvi on kultuurivaldkonnas kõige kiirem aeg. „Kuna sügis-, talv- ja kevadperiood oli üsna vaikne, siis ootasin väga seda töist perioodi. Käivad saate „Pöördes“ võtted, samal ajal suvelavastuse „Minul on vari“ proovid ja kontserdid siin-seal Eestimaa peal,“ räägib Saara. Iga vaba hetke aga veedab ta loomulikult koos perega.

Uude teistmoodi autosaatesse „Pöördes“ kutsuti Saara tasakaalustama meessatejuhte ehk justkui esindama naisi mootorite ja masinate maailmas. Jah-sõna ütlemise peale ei tulnud tal kaua mõelda: „Kuna mulle autoga sõita meeldib ja ma seda kehvasti ei tee ning väike kogemus on ka mootorratastega, siis ilmselt see tuli kasuks. Ausalt öeldes see on üks eredamaid ja ägedamaid projekte milles olen osalenud.“ Saara sõnul on iga võttepäev meeldejääv ning sõita saab tippklassi sportautodega, mütata erinevate masinatega mudas ning tsiklisõitu meelde tuletada.

Kogenud kaassaatejuhid

Kaassaatejuhid Koit Toome ning Indrek Raadik on automaailmas justkui vanad kalad ning Saara sõnul saab nendega võtteplatsil palju nalja. „Koit Toome oli saatesse esimene ja kõige kindlam valik, kuna ta teatavasti on automaailmas ülimalt teadlik ja tal on ka palju kogemust. Indrek on samamoodi automüüjana teemas kaua elanud ja teab sõidukitest ja nende hingeelust palju,“ meenutab Saara, kuidas adrenaliinifännidest kolmik kokku sai.

„See on üliäge projekt ja Eestis sellist võimalust väga tihti ei tule, kus ühe väikese perioodi jooksul saab sõita ja hullata nii paljude erinevate masinatega alates tsiklitest, traktoritest, Porchedest, Ferraridest, veesõidukitest kuni hävituslennukiteni välja,“ mõstiskleb Saara ning kinnitab, et tegu on saatesarjaga, mis pole mõeldud vaid autofännidele, vaid kõigile, kes naudivad head nalja ja kiiretempolist meelelahutust.

Kiired ja mitte nii kiired autod