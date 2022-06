Vaim valmis! Hiiumaa suurim suvefestival Sõru Saund avaldas värvika esinejate nimekirja

Elava muusika artistidest täiendavad sellesuvist kava New Yorgi art-rock-ansambli TV on the Radio liige Kyp Mallone ning Sõru Saundi resident-artistideks kujunenud Manna ja Florian Wahl. Manna astub festivalil üles oma uue ja seniavaldamata tumeda materjaliga ning Wahli kuuleb esitamas muusikat peadselt ilmuvalt värskelt vapor-pop-albumilt. Oma loominguga esinevad ka Tartu deep house'i suurkuju Neuronphase ja elektroonilise muusika multitalent Mys-Fakedjjj.