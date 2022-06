Meghan ja Harry protestivad USA uue abordiseaduse vastu: eriti häälekad peavad praegu olema mehed!

Meghan sõnas intervjuus, et on viimastel päevadel seda teemat Harryga palju arutanud. „Ta on ka feminist,“ ütles ta ajakirjale Vogue. Meghani sõnul nõuab olukord ühtsust ja mõistmist, et USA põhiseadus pärineb ajast, mil naised olid „teise klassi kodanikud“. „Me ei ole. Teatud asjad peavad muutuma,“ ütles Meghan. „Ma tean, et paljud naised tunnevad praegu meeleheidet.“