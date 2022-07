Sõrmus sõrmes! Popstaar Taylor Swift kihlus salaja kallimaga

Uudist kinnitas näitleja Joe Alwyni sõber, kes sõnas, et mees ostis maailmakuulsale lauljale kena sõrmuse. Swift on aga otsustanud sõrmust kanda ainult suletud uste taga ja koduseinte vahel. Paar pole oma suhet avalikult kommenteerinud ning neid on vaid paar korda käsikäes punastel vaipadel pildistatud. Oma kihlumisest teatasid nad hiljuti oma lähedastele sõpradele ja meeskonnale, vahendab The Sun.

Üks Alwynit tundev allikas ütles, et Taylor ja Joe on väga õnnelikud ja armunud. „Nad on tegelikult olnud kihlatud juba paar kuud, aga nad usaldavad selle uudisega ainult oma siseringi - perekonda ja vanu sõpru, keda nad usaldavad. Kõik nad on lubanud saladust hoida,“ sõnas allikas.

Tayloril on imeilus sõrmus, kuid ta kannab seda ainult siis, kui viibib kodus. „Ainult mõned inimesed teavad detaile pulma kohta ja Taylor pole kihlumisest isegi kõigile oma meeskonnaliikmetele rääkinud. Nad tahavad, et nende armastus poleks kaamerate ees, see on ainult nende jaoks,“ lisas allikas ja sõnas, et kui paar abiellub, siis kindlasti pole seal ühtegi ajakirjanikku ega paparatsot. „Nende pulm on lihtne ja elegantne, täpselt nagu nemad,“ lausus ta.

Swifti ja Alwyni pulma kohta rohkem detaile veel teada pole, samuti pole kindel, kas paar kinnitab avalikult fakti, et nad on kihlunud. Taylor ja Joe on koos olnud 2016. aasta oktoobrist ning mees on aidanud popstaari tema loominguga ja kirjutanud mõned laulud tema albumitele.