Travis Barkeri eksnaine kommenteeris mehe tervislikku seisundit: ta on heades kätes

Kuigi teated Barkeri haiglasse sattumiseks tegid murelikuks nii tema perekonna kui ka fänne, on muusiku eksnaine Moakler kindel, et peagi on mees tagasi töölainel. Ta tänas Kourtneyt, kes vankumatult mehe kõrval seisis, kui too terviseprobleemidega Los Angelese haiglasse sattus, vahendab E! News.

„Tänan kõiki, kes on minuga ühendust võtnud seoses mu endise mehe ja laste isaga. Ma tean, et ta on heades kätes ning teda ümbritseb nii parim meditsiiniline personal kui ka tema imekena naine Kourtney,“ ütles Moakler oma neljapäeval välja antud teates. Shanna lisas, et tema lapsed on oma isa pärast väga mures. „Ma loodan, et ta paraneb laste rõõmuks peagi,“ sõnas naine.