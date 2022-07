Segadus kuninglikus perekonnas: kas kuninganna ikka teadis ette, mis prints Harry tütre nimeks saab?

Prints Harry ja tema abikaasa Meghan otsustasid oma tütrele nimeks panna Lilibet, mis on olnud kuninganna hüüdnimi perekonnas alates lapsepõlvest, vahendab Daily Mail . BBC kuninglik korrespondent Jonny Dymond väitis eelmisel aastal, et hertsogipaar ei küsinud kuningannalt luba, kas nad võiksid kasutada Elizabeth II hüüdnime. Prints Harry ja Meghan Markle algatasid seepeale BBC vastu enneolematu juriidilise rünnaku, öeldes, et „nende lugu on vale ja laimav“. Hertsogipaari pressiesindaja ütles: „Sussexi hertsog rääkis oma perega enne teate avalikustamist - tegelikult oli printsi vanaema esimene pereliige, kellele ta helistas.“ Selle kõne ajal avaldas prints lootust anda oma tütrele vanaema auks Lilibeti nimi. „Kui kuninganna poleks seda toetanud, poleks Harry ja Meghan seda nime lapsele pannud,“ lisas pressiesindaja.

Sisekujundaja Nicky Haslam, kes kuningliku pere liikmetega hästi läbi saab, väidab, et kuningannale oli jäänud mulje, et mullu juunis sündinud lapse nimeks saab Elizabeth ja oli hämmingus, kui kuulis, et paar lapsele hoopis Lilibet nimeks pani. Haslam kirjeldas, kuidas ta kuulis Harry kõnet kuningannale, öeldes seal, et nad tahavad oma vanaema nime tütrele panna. Kuninganna vastas telefonis oma lapselapsele: „Kui armas sinust, aitäh,“ ja arvas, et lapse nimeks saab Elizabeth. „Seega oli kuninganna luba nime kasutada olemas, kuid prints Harry ei öelnud õiget nime välja.“ See, mida 82-aastane Haslam pealt kuulis, võib muidugi olla ebatäpne.