Täna algaval Weekend festivalil on olnud erinevate probleemide tõttu palju negatiivset vastukaja. Ürituse korraldaja andis juba enne algust teada artistide ärajäämisest ning festivali korralduses on esinenud tõrkeid, vahendab Iltalehti. Oluliselt on muutunud esinejate ajakava. Näiteks teatab USA räpiduo Rae Sremmurd kahetsusväärsest muudatusest oma esinemises. „Ootamatute reisiprobleemide tõttu ei saa Jxmmi Weekend Festivalil Swae'ga liituda. Swae on valmis lava üle võtma suurimad Rae Sremmurdi hittid,“ sõnasid muusikud pressiteates. Populaarne duo pidi esinema Post Malone'i asemel reedel kell 23:00, kuid nüüd astub kontserdil üles vaid üks kahest artistist ja temagi asendab esialgset reedeõhtust peaesinejat.