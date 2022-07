Britney Spearsi isa kuulas popstaari elu pealt: leidub üle 180 tunni audiomaterjali lauljanna magamistoast

Üheksa kuu eest süüdistati New York Timesi dokumentaalfilmis Jamie Spearsi, et ta on lindistanud Britneyt tema California kodus. Spears esitas kolmapäeval Los Angelese kohtule deklaratsiooni, kus olukorda selgitab. „Mind on teavitatud väitest, et pealtkuulamisseade või lutikas paigaldati Britney tuppa jälgimisvahendina kui ta veel eestkoste all viibis. See väide on vale,“ kirjutas Jamie kohtule edastatud dokumentides, vahendab Page Six.