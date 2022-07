Printsess Charlene ja tema abikaasa Monaco prints Albert sõlmisid üksteist aastat tagasi abielu. Tollal peeti maha lausa kolm päeva kestev pulmapidu. Nüüd vahendab Hello! Magazine, et eesootav nädalavahetus on kuninglikule paarile väga eriline, kuna nad tähistavad esimest korda pärast kahte aastat oma pulma aastapäeva ühiselt koos. Charlene ja Albert pidid eelmisel aastal kahetsusväärselt oma kümnenda aastapäeva vahele jätma, kuna printsess oli sunnitud jääma Lõuna-Aafrikasse, kuna sai 2021. aasta mais raske kõrva-, nina- ja kurgupõletiku ja vajas sellele pikka ravi.