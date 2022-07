KUULA | Aasta naisartist Yasmyn üllatab tõeliselt kuuma suvehitiga

Lugu ilmus koostöös plaadifirmaga TIKS rekords ning loo produtsendiks on Yasmyni pikaajaline partner, Caspar Màgus, kes on ka singlikujunduse autoriks. „Mul on hea meel, et see on täielikult Kapa ehk Caspar Màguse produktsioon. Nagu öeldakse: „Keep it in the family“,“ (hoia seda perekonnas - toim.) naerab Yasmyn.