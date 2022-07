LÕBUSAD KAADRID| Ryan Gosling ja Margot Robbie uues kuues! „Barbie“ filmi võtted on täies hoos

Paar nädalat tagasi avalikustati esimene klõps Ryan Goslingust Keni rollis, mis pani fännid ahhetama. Filmistaari roll värvideküllases ja lapselikus linateoses on kõvasti küsimusi tekitanud. Gosling on ju tuntud eelkõige süngete filmide poolest, nagu „Fracture“ ja „Esimene inimene“.

Ryan Goslingu Instagrami postituse all käib siiani tuline arutelu. On neid, kes suhtuvad näitleja uude rolli väga skeptiliselt. „Armastan Ryani tööd, aga Barbie?“ kirjutab üks jälgija. Teine lisab: „Mulle meeldisid sinu teised rollid väga, aga Kenis pole ma päris kindel.“ Loomulikult leidub ka inimesi, kes „Barbie“ filmi pikisilmi ootavad ja rõõmustavad, et just Gosling seal Keni rollis üles astub. „Väga huvitav, seda peab küll vaatama,“ kommenteerib üks fännidest, „Gosling on ju hämmastav näitleja!“