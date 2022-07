Prints William avaldas ema Diana sünniaastapäeval liigutavad kirjaread: ta oleks teie üle nii uhke!

Williami kirjutab, et need noored on inspiratsiooniks meile kõigile. „Hindan teie pingutusi. Teie lood on märkimisväärsed, hoolimata sellest, et olete seisnud vastamisi väljakutsete ja keeruliste aegadega,“ seisab printsi avaldatud kirjas, „Lammutate müüre, selleks, et luua meile kõigile parem tulevik.“