FOTOD | Palju vingeid momente! Hard Rock Laagri teisel päeval rokkisid nii suured kui väikesed hevisõbrad

Eesti suurimal raskemuusika festivalil sai tänavu üle mitme aasta taas nautida ka tõeliselt kaalukaid välismaiseid tegijaid. „Nimekad välismaised artistid on Hard Rock Laagri jaoks olnud alati kui kirsiks koogil. Pandeemia tingimustes olid meie tiivad selles osas kärbitud, kuid nüüd saame juba vabamalt hingata ja võib öelda, et tänavune esinejate nimekiri on parimate killast!“ kinnitas Hard Rock Laagri peakorraldaja Kaido Haavandi.

Sel suvel astusid Hard Rock Laagri lavale välismaistest suurnimedest Devin Townsend (Kanada), Baroness (USA), Benediction (UK), Pestilence (Holland), Skiltron (Argentiina), lisaks Varang Nord (Läti). Kodumaistest tegijatest pakuvad korraliku elamuse Burn Still, Freakangel, Talbot, Brad Jurjens, Hunta, Kulo, Süda, Beyond The Structure, STRYCH:9, Tankist, Ulguränd, Maleva, ÆØNS, Woundgiver, Boners ning The Satones.