VIDEO | Alla Pugatšova naudib koos lastega Jurmala rannamõnusid

Vene Telegrami kanal Peopletalk avaldas 1. juulil video, milles on näha, kuidas Alla Borissovna koos lastega Jurmala rannas jalutab.

Pugatšova soovib, et nende pere saaks tagasi oma tavapärasesse rütmi sel sügisel. Põhjus on lihtne – perekond tahab, et nende kaksikutest lapsed saaksid septembris kooli minna. „1. septembril peavad lapsed koolis olema. Hetkel teevad nad koolitükke interneti vahendusel,“ ütles primadonna.