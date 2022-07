Alari Kivisaar paljastas põhjuse, miks ta 19 aastat tagasi DJ-lavalt maha astus

Põhiline põhjus oli tüdimus. „Lihtsalt tundus, et sai küllalt. Enam ei läinud tööle soovist teha lõbu pärast, vaid üksnes raha järele. Kui nii juhtub, on see ilmselge märk, et sellest tööst aitab. Sel ajal oli mul paralleelselt olemas ka raadiotöö. Olin võtnud eesmärgiks pühenduda raadiole pikas perspektiivis ja nii siis oligi. Sain aru, et kui ma seda otsust ei tee, siis jäängi tiksuma. Eks otsusele lisasid indu ka muutunud olud. Kas või see, et keset esinemist võis tulla ööklubi kassapidaja DJ juurde ja öelda, mida tema arvates tuleks DJ-l laval esitada, või arvas ööklubi omanik, kuidas DJ riides peaks käima. Soov oli, et DJ kannaks esinedes ülikonda nagu turvamees. Mõistagi ei ole need konkreetsed põhjused, miks ma plaadid kokku panin, vaid paljud asjaolud sattusid kokku. Saabus ühemõtteline arusaam, et kui üks eluperiood on läbi, siis ta läbi ongi.“