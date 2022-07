See on küll hea! Viljandi pärimusmuusika festivalil saab nüüd ka mugavustelkida

Mugavustelkimine tähendab, et inimest ootab festivalile jõudes juba ees Pauluse kiriku juures asuvasse telklasse üles pandud telk, kus sees ka madrats ja magamiskott. Kogu telkimisvarustus on uus ning festivalilt lahkudes tuleb see korraldajatele tagastada, telki ise kokku panema ei pea. Telkimispakett maksab 75 eurot telgi kohta ning ühte telki mahub kaks inimest – seega kui näiteks telklapaketti kasutab kaks inimest, kes ööbivad seal neljapäevast esmaspäevani, maksab üks öö ühele inimesele veidi alla 10 euro.

„Selle sammuga lahendame nende inimeste muret, kes on endale öömaja broneerimisega hilja peale jäänud, tahaks küll väga festivalile tulla, aga ei leia endas enam jõudu kogu telkimisega seotud organisatoorse poole haldamiseks,“ sõnas festivali olmepealik Hannele Känd. „Teeme selle töö nende eest ära, neile jääb vaid romantiline või nostalgiline telkimisrõõm öises kuupaistes särava Pauluse kiriku kõrval.“

Telklapakette saab broneerida kuni 20. juulini, kirjutades aadressile telkla@folk.ee. Ära tuleks märkida, mis päeval saabutakse ja mis päeval lahkutakse. Paketi hind on 75 eurot hoolimata sellest, kas telki kasutab üks või kaks inimest ja mitu ööd nad telgis viibivad.

Telka asub Pauluse kiriku ümber ning nagu varem, on sinna selgi aastal oodatud ka ööbijad, kel oma telk ja magamisvarustus kaasas. Ka see koht tuleks eelnevalt broneerida.

Telklaager avatakse neljapäeval, 28. juulil kell 12 ja suletakse esmaspäeval, 1. augustil kell 10. Laagris tagatakse ööpäevaringne kord, öörahu algab kell 23.

Lisaks telklale pakub festivali külastajatele soodsat öömaja waldorftudula. See on Viljandi Waldorfkooli (Lutsu 3) klassiruumides asuv tudula, mille kasutamiseks tuleks kaasa võtta oma magamiskott, madratsid on koolimajas olemas. Hinnad algavad 22 eurost inimese kohta, tudula kasutamise soovist tuleks kirjutada tudula@viljandiwaldorf.ee.

Kogu lisainfo Viljandi pärimusmuusika festivali poolt pakutavate ööbimisvõimaluste kohta leiab SIIT.