Travis Barker kommenteeris esimest korda oma tervislikku seisundit: mul oli eluohtlik pankreatiit

Oma laupäevases Instagrami postituses rääkis Travis, mis temaga täpsemalt juhtus. Ta sõnas, et tema pankreatiidi põhjustas endoskoopia käigus polüübi eemaldamine „väga tundlikust piirkonnast“. Eelmisel nädalal levisid kuuldused, et Barkeri haiglasse sattumine oli põhjustatud kolonoskoopiast, mis on üks endoskoopia tüüp. Barker ei täpsustanud siis, millisel uuringul ta täpselt viibis, vahendab Daily Mail.

Travis sõnas laupäeval, et läks esmaspäeval endoskoopiasse ning tundis end hästi. „Pärast õhtusööki tekkisid mul piinavad valud ja olen sellest ajast alates haiglaravil,“ kirjutas Travis. „Endoskoopia käigus eemaldati mul väga tundlikust piirkonnast väga väike polüüp, mis kahjuks kahjustas kriitilist kõhunäärmejuha. Selle tulemuseks oli raske eluohtlik pankreatiit,“ sõnas muusik. Ta lisas, et on väga tänulik, et pärast intensiivset ravi on tal praegu palju parem olla.

Ka Barkeri abikaasa Kourtney Kardashian kommenteeris Instagramis oma mehe paranemist. Ta tänas jumalat, et too ta abikaasa terveks tegi ning sõnas, et tegemist oli hirmsa ja emotsionaalse nädalaga. „Meie tervis on kõik, mis meil on ja mõnikord võib see kiiresti muutuda. Käisime Travisega korrapärasel endoskoopial ja tal tekkis raske eluohtlik pankreatiit,“ ütles Kourtney. Ta tänas Los Angelese Cedars-Sinai haigla spetsialiste, arste ja õdesid, kes tema mehe eest hoolt kandsid. Kardashian lisas, et ei suuda sõnadesse panna, kui tänulik ta on või mis tunded on tema sees seoses Travise haiglasse sattumisega.