Saladus paljastatud: näitlejanna Lindsay Lohan avalikustas, et on vahepeal abiellunud

Uudis Lohani abiellumisest tuli ilmsiks pärast seda, kui Lindsay kutsus kaaslast Shammast oma abikaasaks Instagramis. „Ma olen maailma kõige õnnelikum naine. Sa leidsid minu ja teadsid, et ma tahan õnne ja armu leida, kõike samal ajal,“ kirjutas Lohan postituses. „Ma olen üllatunud, et sa oled minu abikaasa, minu elu ja minu kõik. Iga naine peaks end nii tundma iga päev,“ lisas naine postituses. Pole teada täpset kuupäeva, millal Lohan ja Shammas abiellusid.

„Isegi oma sünnipäeval soovin ma, et kõigil teistel oleks hea olla ja siis on mul hea olla. Pulmaga läheb sama moodi,“ sõnas Lohan tollal ja lisas, et vaatab kohti, kus abielluda. „Ma olen juba ühe oma sõbraga arutanud, millist kleiti ma soovin. Aga ma tahan asju õigesti teha ja õiges tempos. See on väga põnev aeg, ma olen väga tüdrukulik,“ selgitas Lohan oma plaane siis.