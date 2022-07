FOTOD KOHTUST | Kristiina Heinmets versus Aivar Aigro – täna algas ekskaasade kohtutee

Esimesed märgid, et Aigrote paradiis ei ole päris pilvitu, ilmnesid mõne aasta eest, kui Kristiina avaldas ajakirjale Naised, et tema ja Aivari klantspildina näiva elu varjus on olnud väga raskeid aegu. Samas lisas ta, et nende abielu on siiski õnnelik, kuna nende vahel valitseb usaldus. „Usaldus teineteise vastu on see, mis hoiab pere koos ja säästab inimesi liigsetest probleemidest. Kui pole usaldust, pole ka armastust,“ ütles Kristiina toona.