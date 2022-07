Ada Nelke „Tüdrukute õhtu“ saadet ei vaata: ma ei viitsi maksta selle eest

Mumm toob ka jututeemaks skandaalse „Tüdrukute õhtu“ tõsielusarja ning uurib „Rannamaja“ staarilt tema arvamust saate kohta. Ada tunnistas seepeale, et tal ei ole Go3 ehk voogedastusplatvormi, kust saab saadet vaadata. „Ma ei viitsi maksta selle eest, kui seal on sellised saated,“ sõnab Ada. Ta lisab, et „Rannamaja“ ja „Tüdrukute õhtu“ vahele ta võrdusmärki ei paneks. „Mina fänn ei ole, aga tore, kui neil hästi läheb, ja tore, kui nad ise rahul on – see on peamine,“ ütles Nelke.

Desiree tegi Adaga juttu ka sotsiaalmeediast ja piltide töötlustest. Mõlemad neiud nõustusid kurva, ent reaalse faktiga, mis seisneb selles, et nulltöötlusega edukaks ei saa. „See on tänapäeva reaalsus,“ tõdes Desiree. Ada rääkis, et ükski tema Instagrami pilt ei lähe üles ilma töötluseta. „Instagram on mu portfoolio, Instagram peab olema midagi, mis on silmale ilus vaadata,“ tunnistas ta. Desiree lisab juurde, et oluline on olla aus ja tuleb tunnistada, kui kasutatakse filtreid ja on tehtud iluprotseduure, sest vastasel juhul on oht muuta kellegi arvamust iseendast.