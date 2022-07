VIDEO | Liigutav žest! Adele peatas oma kontserdi, et aidata paanikas fänni

Kontserdil filmitud videos on näha, kuidas lauljanna palub bändil mängimise lõpetada ja saadab turvamehed olukorda kontrollima. Uudistesaidi Page Six andmetel oli publiku hulgas inimesi, kes vajasid arstiabi. Adele olevat saatnud vett ka mitu tundi esireas seisnud pealtvaatajatele. Popstaari arvestav teguviis on pälvinud fännidelt palju kiidusõnu.

„Suur lugupidamine Adele'ile kontserdi peatamise ja kiire reageerimise eest, kui ta avastas, et keegi on hädas ja vajab abi,“ kirjutab üks Twitteri kasutaja, kes kontserdil ise kohal oli, „Publiku hulgas oli üle 65 000 inimese ja Adele tegi seda sellest hoolimata.“

Adele on tuntud hittlugude „Hello“ ja „Rolling In The Deep“ poolest. Ta lahutas oma pikaajalisest abikaasast ja lapse isast Simon Koneckist 2019. aasta aprillis. Lahutus jõustus 2021. aasta märtsis. Lauljanna praegune elukaaslane on Rich Paul, kes on tuntud kui maailma suurima korvpallitähe LeBron Jamesi mänedžer.