Shakira laste isa ootavad ees rasked ajad: lauljatar ähvardab truudusetu kaasa elu põrguks teha

Siiani pole olukorrast palju teada, kuid ekspaar kohtus hiljuti, et erimeelsused sõbralikul moel lahendada. Pique ei lubanud Shakiral lapsi Floridasse viia. See aga ajas lauljanna marru ning ta ähvardas paljastada mõned mehe saladused ja isikliku elu üksikasjad, mis on seni teadmata jäänud, vahendab Marca.

Üks põhjuseid, miks Shakira soovib Barcelonast välja kolida, on see, et ta ei kannata Pique perega nii lähedast kooselamist. „Ta on nõus kõike tegema,“ selgitab asjaga kursisolev allikas. „Shakira teadis, milline Pique olla võib, kuid ta ei arvanud kunagi, et mees oleks olnud truudusetu sellest ajast, kui nad kohtusid.“

Need, kes Shakirat tunnevad, ütlevad, et Pique on leidnud endale lauljatari näol vaenlase, keda keegi endale ei sooviks, ning on teadlik kahjust, mida naine võib tema mainele teha.