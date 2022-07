KLÕPS | Helsingi geiparaadi suurimaks täheks osutus peaminister Sanna Marin: „Kust ta selle kleidi ometi sai?“

Helsingi Pride on Soome suurim inimõiguste üritus, mille patrooniks oli sel aastal vabariigi presidendi Sauli Niinistö abikaasa Jenni Haukio.

Marin oli Helsinki Pride’i patroon kahel eelneval aastal. Naine avaldas oma Instagrami kontol foto rongkäigust ja võttis pildiallkirjas seisukoha tõlkeseaduse reformi kohta. Peaministri osalemine paraadil on pälvinud sotsiaalmeedias palju kiidusõnu, kuid pilke püüdis ka tema riietus.

Marin osales rongkäigus pikkade varrukatega suvekleidis, mis äratas netirahva hulgas imetlust. Rohkem kui 175 000 liikmelises Facebooki „Naistenhuone“ grupis uuritakse muu hulgas, kust Marini kleit pärit on, kuid see on siiani müsteerium.