Räpilegend Drake jagas koos Backstreet Boysiga laval nostalgilist hetke: see laul on minu jaoks erilise tähendusega!

Backstreet Boys andis laupäeva õhtul Kanadas, Torontos kontserdi. CNN vahendab, et Drake liitus fännide üllatuseks poistebändiga esituse ajal „I Want It That Way“.

Enne lavale astumist jagas Drake isiklikku lugu sellest, miks Backstreet Boysi hitt on tema jaoks oluline. „13-aastaselt oli mul bar mitzvah (juutide täisealiseks saamise rituaal) ja samal ajal kui mängis Backstreet Boysi laul, tuli minu juurde tüdruk, kellesse tol ajal armunud olin ning küsis kas tahaksin temaga tantsida,“ sõnas ta. „See oli esimene kord, kui tundsin, et mind tunnustatakse ja see oli esimene kord, kui sain aru, et mul on võimalus olla lahe.“