Beach Grind festival tuleb taas: maailmakuulsad artistid kütavad juba sel nädalavahetusel Pärnu ranna kuumaks!

Üheksandat korda toimuv Beach Grind on tänavu suurem kui varasematel aastatel, millest annab aimu ka suurenenud festivaliala. „Festival toimus eelmisel aastal esimest korda Pärnu Rannapargis ja uuenenud festivaliformaadis, mis tähendas muuhulgas varasemaga võrreldes žanriliselt laiemat esinejate nimistut. Jätkame tänavu sama rida ning toome südasuvisesse Pärnusse veelgi enam mitmekülgseid ja nimekaid artiste nii Eestist kui välismaalt: Robin Schulz , Wilkinson , Cartoon , Dub DX , Luude ja Bru-C , lisaks nublu & gameboy tetris , Tommy Cash , NOËP , 5MIINUST, WATEVA ja paljud teised. Lisaks oleme festivaliplatsil põhiprogrammi kõrval pannud rõhku ka muule meelelahutusele ning loonud eraldi tegevuste tänava, kus saab mõnusasti aega veeta, sõpradega mängudes mõõtu võtta, ilu- ja tattoo-telki külastada ja palju muud,“ räägib festivali pressiesindaja Liisa Lahtmets .

Beach Grind festival toimub reedel, 8. juulil ja laupäeval, 9. juulil Pärnu Rannapargis aadressil Mere puiestee 9. Festivaliväravad avanevad mõlemal päeval kell 17. Esimesel päeval astuvad pealaval üles Wilkinson (UK), Cartoon, nublu & gameboy tetris, Dub FX (AU), NOËP ja Clicherik & Mäx ning Pargilaval Andromedik (BE), NCT (NL), Siimi, Coverk x Byte, Futuristik, Majestim ja Perspective Shift. Laupäeval esinevad pealaval Robin Schulz (DE), Luude (AU), Bru-C (UK), Tommy Cash, 5MIINUST ja YASMYN. Pargilaval astuvad festivali teisel päeval üles WATEVA, Fred V (UK), Jozels, pluuto, MHKL & JAVÚ, Notitz, Milwin (SE) ja Another Bald One.