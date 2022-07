Ära maga maha! Üks parimaid Queeni tribuutbände esineb sel nädalal Tallinnas ja Pärnus

Neljast professionaalsest muusikust koosnev Break Free suhtub legendaarse rockbändi Queen loomingusse suure lugupidamise ja kirega ning pöörab erilist tähelepanu pisidetailidele. Rohkelt kiidusõnu on pälvinud ansambli solist, kelle hääl, hoiak ja välimus on Freddie Mercury omaga uskumatult sarnane. Ilmselt just seetõttu toovad nad ikka ja jälle esinemispaigad üle maailma publikut täis ning on oodatud külalised nii suurtele festivalidele kui intiimsematele klubikontsertidele.