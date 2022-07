Rõõmusõnumid: Quentin Tarantino ja Daniella Picki perre sündis teine laps

Kuigi paljud olid spekuleerinud, et Tarantino pani oma esimesele lapsele nime sagedase koostööpartneri Leonardo DiCaprio järgi, paljastas ta Jimmy Kimmel Live'is, et see nii ei ole. „Me peaaegu ei pannud talle seda nime, sest inimesed arvavad, et panin talle nime Leonardo DiCaprio järgi,“ tunnistas Tarantino. „Selles pole midagi halba, aga… ta on saanud nime mu naise vanaisa järgi ja ka sellepärast, et meie südames on ta meie väike lõvi,“ lisas filmitegija.