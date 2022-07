Polegi lahus? Kendall Jenner tähistas koos ekskutiga Ameerika Ühendriikide iseseisvuspäeva

Enne jaanipäeva levis uudis, et Jenner ja Booker on lahku läinud, kuna nende elustiilid ei klappinud ja Kendall soovis endale aega, et suhte üle korralikult järgi mõelda. Mõne aja eest levisid kuuldused, et Booker soovib modelli südant tagasi võita ja on valmis ka abieluettepaneku talle tegema. Nüüd tundub, et noorte vahel on kõik taas korras ning nad on ära leppinud, kuna koos tähistati Ameerikas 4. juuli pidustusi, vahendab Marca.