Amber Heard kohtus väidetavalt Johnny Deppiga ja palus 10 miljoni dollari suuruse kahjutasu vähendamist

Heardile Ameerikas Virginas tehtud kohtuotsus ei meeldinud ja tema advokaadid soovivad uut kohtulahingut. Oma hiljutises taotluses selgitavad advokaadid, et üks vandekohtu liige poleks tohtinud vandekohtusse kuuluda ja seetõttu on vaja uut kohtupidamist.

Nüüd on aga välja tulnud, et väidetavalt kohtus Heard enne uue kohtuotsuse taotluse esindamist oma endise abikaasa Deppiga ja soovis temaga arutada kahjutasu, mille kohus naisele määras. Ta oli soovinud Deppiga kahjutasu suurust läbirääkida ning palus seda vähendada. Väidetav kohtumine oli toimunud privaatselt ja salaja. Kaks näitlejat siiski kokkuleppele ei jõudnud ning seetõttu paluski Amber on advokaatidel esitada kohtule taotluse uue kohtupidamise korraldamiseks, vahendab Marca.

Amber Heardi advokaat on varem NBC-le öelnud, et näitlejanna ei saa tasuda oma endisele abikaasa üle 10 miljoni dollari suurust kahjutasu, kuna tal pole sellist summat lihtsalt kuskilt võtta. Kui talt küsiti telesaates, kas Heardil on võimalik Deppile mitu miljonit maksta, vastas naise advokaat Elaine Bredehoft: „Oi ei, kindlasti mitte.“

Üheks võimaluseks on Heardi advokaatide arvates see, et Amber kuulutab välja enda pankroti. Pärast seda naaseb võlausaldaja ehk Depp kohtu ette, et teha kindlaks, kas tal on võimalik võlga võlgniku ehk Amberi varalt sisse nõuda. Selline protsess leiab aset vaid juhul, kui Heard tõesti kuulutab välja oma pankroti ja kohtunik peab vajalikuks seda kohtus arutada.