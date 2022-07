Jäi väikeseks! Jalgpallistaar Cristiano Ronaldo pani oma 10-kohalise eralennuki müüki

Väravakütt Cristiano Ronaldo ostis oma eralennuki 2015. aastal 20 miljoni euro eest. Nüüd on ta selle müüki pannud, kuna see jäi tema jaoks väikseks. Eralennukisse mahub istuma ainult 10 inimest ja see pole mehe jaoks piisav - koos viie lapse ja kihlatuga on lennukis hõivatud seitse kohta ja see piirab jalgpalluri kaaskonna suurust.

Ronaldo kavatseb eralennuki müügiga teenitud rahast osta uue ja suurema lennuki. Ta pole veel otsustanud, millist lennukit ta endale soovib, kuid kindel on, et seal peab olema rohkem kui 10 istekohta. Tema praegune eralennuk on haruldane, kuna maailmas valmistati ainult 250 sellist lennukit eriti eksklusiivsete klientide jaoks.

Jalgpallistaari lennuk saab lennata kiirusel kuni 900 kilomeetrit tunnis ning on väga luksuslik - lennukis leidub mugav voodi kui ka suur hulk köögimasinaid, et valmistada igat sorti toite lennureisi ajal; samuti on lennukis WiFi-ühendus.

Kui Ronaldo ise oma lennukit ei kasuta, siis rendib ta seda teistele välja. Iga lennutunni eest tuleb välja käia 6-10 tuhat eurot, vahendab Marca.