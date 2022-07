Nüüd on kõik? Inim-Barbie Jessica Alves teatas, et teeb ilukirurgiaga lõpparve

Varem kandis Inim-Barbie nime Rodrigo Alves ja oli enne soovahetusoperatsiooni tuntud kui Inim-Ken. Nüüd on Alves otsustanud, et tema enam noa alla ei lähe ja kavatseb viimase iluoperatsioonina läbida ninalõikuse, mis on järjekorras kolmeteistkümnes tema jaoks. Veel tahab ta tervele oma kehale rasvaimu teha ja siis võib ta elada edasi ilma iluoperatsioonideta. Viimase kahekümne aasta jooksul on Alves lasknud endale teha lausa 91 iluoperatsiooni ja kulutanud selle peale üle miljoni euro.

Alves teatas Daily Mailile, et ta ei aja taga perfektsust ja tunneb, et elab oma elu palju enesekindlama nüüd naise kehas. „Ma ei taha olla perfektne, kuid on veel paar asja, mida ma pean parandama enne, kui suvi läbi on. Siis ei lähe ma enam kunagi oma elu jooksul ilukirurgi juurde,“ sõnas Alves.

Ta lisas, et pärast rõivafirma Fashion Nova brändisaadikuks saamist tunneb ta end täieõiguslikult naisena. Inim-Barbiena tuntud Alves sai rõivabrändi viimase kampaania jaoks päriselt Barbieks kehastuda ja talle meeldis see väga. „Barbie esindab naise kuju perfektsust ning on lõbus ja meelitav, kui sind nukuga võrreldakse,“ sõnas Alves.