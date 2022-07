TAHAB LENNATA Toomas on lennunduses tegutsenud üle 20 aasta. Tal on erapiloodi litsents ja lennuinstruktori paberid. Viimased viis aastat on ta olnud Nordica ja Xfly turundus- ja kommunikatsioonijuht.

FOTO: Sven Tupits (Fotogeen.com)