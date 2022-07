Lauljanna Halsey protestib USA uue abordiseaduse vastu: abort päästis minu elu!

Poplauljanna Halsey on võtnud seisukoha USA ülemkohtu otsuse suhtes tühistada üldised abordiõigused. Halsey sünnitas tänavu juunis oma esimese lapse, kuid naisel on rasedus varasemalt kolmel korral katkenud.

„Paljud uurivad, kas rasedus ja raskused lapsesaamisel on minu seisukohta abordi suhtes muutnud,“ räägib Halsey väljaandele Vogue. „Vastus on kindel ei.“ Artist avaldab, et pole kunagi oma seisukohas nii kindel olnud kui praegu.