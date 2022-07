Victoria Beckham jagab oma elu hirmsaimat telehetke: enam ei tuleks see kõne allagi!

Victoria Beckham (48) avaldab, et palju aastaid tagasi pidi ta otse-eetris midagi väga alandavat tegema. Kuigi seik leidis aset 1999. aastal pole modell seda siiani unustanud. Veidi peale esimese lapse, Brooklyni, sünnitamist, kutsuti ta Chris Evansi jutusaatesse „TFI Friday“. Beckham oli koheselt nõus, kuid arvab nüüd, et poleks pidanud.

Saatejuht uuris, kas naise kaal on pärast lapse sünnitamist taastunud. Seda, et Beckham oli suurepärases vormis, märkasid loomulikult ka tema fännid. Moelooja vastas napisõnaliselt, et kaaluprobleeme tal tõepoolest pole, kuid pärast seda tegi Evans midagi ootamatut. Mees haaras laua alt kaalu ja küsis: „Kas võime pilgu peale visata?“