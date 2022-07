Suvi on alati olnud festivalirohke aeg, kus ürituste korraldajad saavad tööd rabada täiel rinnal. Inimesed võtavad suvepuhkusest kõike ning naudivad oma aega festivale külastades. Võtsime vaatluse alla kaheksa eestootavat eestimaist üritust, et näha, mis hinnaga on võimalik endale soetada festivalipilet, majutus või transport.