Kate Middleton on Briti kuninglikus peres endale fotograafi tiitli saanud – lisaks oma Cambridge'i pere pildistamisele on nüüd Kate'i kaamera ette jäänud ka tema äia abikaasa hertsoginna Camilla. Camilla oli spetsiaalselt palunud, et foto teeks just Kate ning imekena pilt kaunistab Briti ajakirja esikaant.