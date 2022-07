Haiglavoodist stripiklubisse: „Jackassi“ täht Bam Margera pidutses hoogsalt pärast võõrutusravilt põgenemist

Ameerika tabloidile TMZ-le on saadetud video, mis näitab Margera tegemisi pärast seda, kui ta 25. juunil teist korda võõrutusravilt põgenes. Mees oli esmalt läinud Florida Pompano Beachil asuvasse spordibaari, kus ta paar alkoholiga jooki jõi. Seejärel oli palunud Margera, et keegi viiks ta haiglasse, kuna ta oli oma rannet vigastanud. Veel tahtis ta, et inimene, kes ta haiglasse sõidutaks, teeks temast kiire klõpsu, kui Margera haiglavoodis lebab, vahendab Page Six.