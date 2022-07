Katrin Lust oma beebile Instagrami konto tegemisest: tänapäeva maailmas peab sellele mõtlema

Kroonika uuris Lustilt, kus tekkis idee teha lapsele oma Instagrami konto. „Mõte tuli tegelikult sellest, et tahtsin talle teha oma nimega emailikonto, et kui ta on suurem juba, oleks tal see olemas. Vaatasin, et see emailiaadress on juba ära võetud ja ma ei saanudki talle seda kontot teha. Siis tahtsin talle Instagrami konto ära teha. Mina sinna väga aktiivselt midagi ei postita, aga kui ta suurem on, siis ta vaatab ise, kas postitab sinna midagi või mitte,“ ütles Lust.