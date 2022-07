FOTOD | Polegi kõige kallim? Vaata, mis hinnaga tänaõhtusel Tiësto kontserdil kõhu täis saab

Rahvusvahelistel areenidel tegutsev DJ ja produtsent Tiësto on karjääri jooksul viinud koju mitu mainekat Grammy auhinda ja toonud kuulajateni hulganisti plaatina staatuse saavutanud tantsuhitte. Hollandist pärit elektroonilise muusika produtsent Tiësto on müünud üle 36 miljoni albumi. Tiësto on oma tähelepanuväärse karjääri jooksul teinud koostööd uskumatult andekate muusikutega, kelle hulka kuuluvad näiteks Post Malone, Rita Ora, Diplo, Martin Garrix, Busta Rhymes, The Chainsmokers, Gucci Mane, Icona Pop ja paljud teised.