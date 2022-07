Shakira on Piquele selgeks teinud, et tema enam Hispaanias elada ei taha. Lauljanna soovib lastega kolida hoopis Miamisse elama, kuid tal on selleks Pique luba vaja. Mees on tugevalt vastu sellele, et tema lapsed Milan ja Sasha riigist lahkuksid ega luba Shakiral lapsi endaga Ameerikasse kaasa võtta. Mäletatavasti jäi kuulus jalgpallur popstaarile petmisega vahele ning nüüd on nende suhted tõeliselt teravaks muutunud. Shakira on ähvardanud mehe varasemad skandaalid päevavalgele tuua ja soovib Pique elu põrguks teha.